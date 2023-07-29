Один из лучших игроков онлайна Патрик Леонард написал пост в твиттере о том, что чемпионам WSOP нужно дарить не браслет стоимостью 600 000 долларов, который лежит постоянно дома, а, например, часы. Такой подарок и обойдётся дешевле, и пригодится в повседневной жизни.

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Неудивительно, что "Рads" предложил провести ещё один Main Event WSOP, но в онлайне. По его мнению, чтобы собрать в таком турнире много участников, достаточно бай-ина 5 000 долларов. А еще Леонард считает, что в турнирах Mystery Bounty нужно разыгрывать в конвертах не только деньги, но и билеты на хайроллерские события.

В комментариях его поддержали другие игроки. "Сколько можно придумать нового, чтобы WSOP стал еще лучше", – написал Фёдор Хольц. Серьёзная дискуссия разгорелась вокруг правил начисления очков для определения лучшего игрока WSOP.

Больше всего возмущался Фил Хельмут. За свою карьеру он четырежды занимал 2 место. Американец считает, что самое важно для номинации "Лучший игрок WSOP" – это браслеты. Также своё мнение высказали и другие покеристы – Шон Диб, Лэндон Тайс, Янс Арендс, Аллен Кесслер и другие.