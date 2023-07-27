Мировая серия покера-2023 вошла в историю как одна из самых успешных за все годы проведения WSOP. В Лас-Вегасе разыграли 95 браслетов, причём значительная часть турниров получила рекордную явку и, соответственно, призовой фонд.

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Самым масштабным турниром серии стал Gladiators of Poker с бай-ином 300 долларов. В нём было зафиксировано 23 088 входов, что сделало это событие одним из самых массовых за всю историю живого покера. В общей сложности в турнирах Мировой серии покера в этом году приняли участие 215 655 игроков.

Космические суммы призовых

Благодаря активности игроков на WSOP-2023 удалось собрать рекордный призовой фонд. Общая сумма достигла отметки в размере 440 562 594 долларов. Для сравнения, это больше чем ВВП некоторых карликовых стран (Науру, Палау, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии).

Организаторам наконец-то удалось побить рекорд посещаемости самого статусного турнира серии Main Event WSOP, который держался с 2006 года. В Главном событии было зафиксировано 10 043 входа, что установила крупнейший призовой фонд в истории покера – 93 399 900 долларов. Сыграть в таком турнире – мечта каждого покериста. Отметим, что в этом году на финальный стол Main Event WSOP пробился украинец Руслан Придрик, выигравший 2 400 000 долларов.

Мультичемпионы серии

Удобное расписание серии позволяет покеристам участвовать во многих турнирах серии. В этом году сразу 4 игрока стали мультичемпионов WSOP. По 2 браслета выиграли Крис Брюэр, Чад Ивслейдж, Джош Арье и Райан Миллер.

По числу выигранных браслетов Мировой серии покера доминируют представители США. Этим летом ещё 58 американцев выиграли самый престижный трофей в покере. Отдельно стоит выделить самого титулованного игрока Мировой серии Фила Хельмута. Он обновил собственный рекорд и теперь имеет в своем активе 17 браслетов WSOP.

Фил Хельмут / PokerNews

Если говорить о выступлении украинцев, то WSOP-2023 стал одним из самых успешных для наших игроков. В Лас-Вегасе соревновались более 50 украинских покеристов, оформивших 140 ITM на общую сумму почти 5 000 000 долларов призовых.

Самый большой приз достался Руслану Придрику, а единственный браслет для нашей страны выиграл Вадим Шлёз. Теперь Украина имеет 14 браслетов Мировой серии покера и занимает 11 место в общем рейтинге самых успешных стран-участниц WSOP.