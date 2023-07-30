В рамках Triton Poker Series в Лондоне состоится 15 турниров по Холдему, Омахе и Шортдеку. Традиционно такие фестивали собирают сильнейших хайроллеров со всего мира. Самым дорогим событием серии станет турнир с бай-ином 260 000 долларов.

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В начале серии участники сражаются в более дешевых турнирах. В ивенте №2 с бай-ином 25 000 долларов приняло участие 120 игроков. На финальный стол пробился украинец Ренат Богданов. Он начинал игру с четвертым стеком, имея в своем распоряжении 23 ББ.

Участники финального стола / Фото triton-series.com

Среди соперников Рената Богданова были такие известные хайроллеры как Фёдор Хольц, Крис Брюэр, Бруно Волкман, Роман Грабец и другие. В итоге украинец занял 6 место, записав себе в актив 186 000 долларов призовых. Чемпиона этого турнира определяли Фёдор Хольц и Крис Брюэр. В хедз-апе они заключили сделку, но после доигровки трофей забрал немецкий покерист.

Фестиваль Triton Poker Series в Лондоне продлится до 10 августа. После этого организаторы проведут кэш-игру с бай-ином 1 000 000 долларов. Среди участников действа зрители точно увидят "короля блефов" Тома Двана.