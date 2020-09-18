Родина покерного професіонала Бреда "Юкона" Буса повідомила про те, що покериста вдалося знайти, після понад двох місяців пошуків.

У липні цього року канадець вийшов із дому у Ріно, штат Невада і не повернувся. Днями ж сім’я Бреда поділилася звісткою, що покерист знайшовся.

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Він живий та здоровий, щоправда, потребує часу на фізичний та моральний відпочинок, тож ніяких коментарів від нього поки чекати не варто.

Деталей про те, де Бус був увесь цей час, чи як його вдалося знайти, сім’я наразі теж не розповідає.

Бред "Юкон" Бус виграв понад 700 тисяч доларів призових у різних турнірах. Утім, насамперед, він знаний у покерній спільноті завдяки власній майстерності у кеш-іграх з високими ставками. Якось він 18 місяців прожив у знаменитому казино Bellagio, щодня граючи Безлімітний Холдем з блайндами 200/400 доларів. Широкому ж загалу Бред продемонстрував свої вміння на свого часу дуже популярному тв-шоу "High Stakes Poker". Там він блефом змусив самого Філа Айві викинути пару королів. Таке, утім краще побачити на власні очі: