Турнір із Безлімітного Холдему з бай-іном 400 доларів зібрав майже півтори тисячі входів, тож аби з’ясувати переможця учасникам знадобилося аж 13 годин.

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Серед найвитриваліших, які дісталися фінального столу, знайшлося місце і одному чинному володарю браслету WSOP Ентоні Зіно, який за кар’єру виграв уже понад 10 мільйонів доларів. Цього разу Зіно проте не зміг поповнити свою колекцію трофеїв, фінішувавши на восьмій сходинці з доробком у майже 9 тисяч доларів.

Врешті у хедз-апі зійшлися вже згаданий Віджай Пара та бельгієць Фелікс Вандепут. При цьому, відчутна перевага за фішками була саме в представника Бенілюксу. Проте Віджай спочатку вирівняв становище, а згодом зумів розкусити масштабний блеф суперника, що і принесло йому трофей.

На борді Q-10-K-6-5 Вандепут ставив усі вулиці, а на рівері взагалі висунув ол-ін. Як з’ясується, Фелікс агресивно блефував із 9-3 та момент обрав, м’яко кажучи, не найкращий. Віджай показав дві пари Q-6 і став новим володарем браслету WSOP. Окрім трофею, йому дісталося 86 тисяч доларів призових, Вандепут отримав на 33 тисячі менше.