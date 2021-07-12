Турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином 400 долларов собрал почти полторы тысячи входов, поэтому чтобы выяснить победителя, участникам понадобилось аж 13 часов.

Читайте также: Украинский покер-рум с размахом празднует свое 5-летие

Среди самых выносливых игроков, которые добрались до финалки, нашлось место и одному действующему обладателю браслета WSOP Энтони Зино, который за карьеру выиграл уже более 10 миллионов долларов. На этот раз Зино, тем не менее, не смог пополнить свою коллекцию трофеев, финишировав на восьмой строчке с заделом в почти 9 тысяч долларов.

В итоге в хедз-апе сошлись уже упомянутый Виджай Пара и бельгиец Феликс Вандепут. При этом, ощутимое преимущество по фишкам было именно у представителя Бенилюкса. Однако Виджай сначала выровнял положение, а затем сумел раскусить масштабный блеф соперника, что и принесло ему трофей.

На борде Q-10-K-6-5 Вандепут ставил все улицы, а на ривере вообще выдвинул олл-ин. Как выяснится, Феликс агрессивно блефовал с 9-3 и момент выбрал, мягко говоря, не лучший. Виджай показал две пары Q-6 и стал новым обладателем браслета WSOP. Кроме трофея, ему досталось 86 тысяч долларов призовых, Вандепут получил на 33 тысячи меньше.