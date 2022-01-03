Азартний стрімер у своєму твіттері 2 січня пообіцяв, що якщо зможе виграти 10 000 000 доларів, то мільйон подарує своїм підписникам та глядачам на твічі.

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Більшість сприйняли заяву як новорічний жарт, чергову спробу привернути до себе увагу або ж просто рекламу казино, де постійно грає Нікнам. Але диво таки трапилося. Американець зірвав куш та у прямому етері почав відправляти грошові подарунки глядачам. За цим стрімом наживо стежили понад 70 000 людей.

Цікаво, що Тайлер співпрацює з благодійною організацією Gamble Aware, яка допомагає боротися з лудоманією, а сам стрімер неодноразово визнавав, що азартні ігри – це погана звичка.