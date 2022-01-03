Азартный стример в своем твиттере 2 января пообещал, что если сможет выиграть 10 000 000 долларов, то миллион подарит своим подписчикам и зрителям на твиче.

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Многие восприняли это как новогоднюю шутку, очередную попытку привлечь к себе внимание или просто рекламу казино, в котором постоянно играет Никнам. Но чудо произошло. Американец сорвал куш и сразу в прямом эфире начал рассылать денежные "подарки" зрителям. В это время стрим смотрели около 70 000 человек.

Интересно, что Тайлер сотрудничает с благотворительной организацией Gamble Aware, которая помогает людям справляться с лудоманией, а сам стример неоднократно признавал, что азартные игры – это плохая привычка.