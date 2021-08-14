Цей конфлікт відбувся під час абсолютно звичайної ігрової сесії. На кону не стояли захмарні суми. Але австралієць не стримався і написав Саші образливе повідомлення:

Сподіваюся ти підхопиш коронавірус, мерзото!

На цьому Даніель не зупинився і відправив ще кілька не менш нахабних послань.

Читайте також: Понад 10 000 000 гривень гарантії: в Одесі відбудеться жива покерна серія

Дівчина такого не стерпіла. Вона опублікувала повідомлення Емблтона. Покерна спільнота заступилася за Лю. Даніелеві навіть довелося закрити власну сторінку в соціальній мережі.

А за кілька годин після цього він таки дозрів до вибачень. Саша прийняла їх, стерла власну публікацію і закликала усіх рухатися далі та забути про цю ситуацію.

І хоча конфлікт, схоже, на цьому вичерпаний, та відбілити свою репутацію після такого вчинку Даніелю Емблтону вже навряд вдасться.