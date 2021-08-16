Этот конфликт произошел во время совершенно обычной игровой сессии. На кону не стояли заоблачные суммы. Но австралиец не сдержался и написал Саше оскорбительное сообщение:

Надеюсь, ты подхватишь коронавирус, мразь!

На этом Даниэль не остановился и отправил еще несколько не менее наглых посланий.

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Девушка такое не стерпела. Она опубликовала сообщение Эмблтона. Покерное сообщество вступилось за Лю. Даниэлю даже пришлось закрыть собственную страницу в социальной сети.

А через несколько часов после этого он все-таки созрел для извинений. Саша приняла их, стерла свою публикацию, призвав всех двигаться дальше и забыть об этой ситуации.

И хотя конфликт, похоже, на этом исчерпан, вернуть свою репутацию после такого поступка Даниэлю Емблтону уже вряд ли удастся.