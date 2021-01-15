Гравці можуть виконувати прості місії з 16 січня й отримувати солідні призи.

Топовий український покер-рум PokerMatch і його амбасадор, найуспішніший український гравець Євген Качалов приготували нові "плюшки" для всіх гравців!

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З 16 по 28 січня включно ви можете виконувати прості завдання в акції "Сімки Качалова" й отримувати 50 000 гривень щодня! Для того щоб поласувати шматком від цього "пирога", потрібно виконати сім місій протягом залікового періоду та заробити 7 777 777 очок у загальній сумі. Призовий фонд буде поділено пропорційно на всіх гравців, що виконали умови акції.

Звичайно ж, Євген Качалов теж візьме участь у виконанні місій та продемонструє свій скіл на спільному стрімі з Ольгою Єрмольчевою.

Налаштовуйтесь на хвилю PokerMatch на Twitch 16 січня о 19:00 за Києвом і отримуйте позитивні емоції разом з крутими гравцями!

Повний список завдань акції ви можете знайти на офіційному сайті PokerMatch. Невеличкий спойлер — вони дуже прості, а з їх виконанням впорається навіть покерист-початківець.

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