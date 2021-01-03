Провідний український покер-рум PokerMatch не дасть покеристам нудьгувати в період січневого локдауну. З 8 по 24 січня тут відбудеться масштабна турнірна серія Lockdown Series, де розіграють 12 мільйонів гривень.

За солідний призовий фонд Lockdown Series покеристи боротимуться у різноманітних дисциплінах. Окрім Безлімітного Холдему, також відбуватимуться турніри з Китайського покеру, класичної та 5-, 6-карточної і безлімітної Омахи. Завершуватимуть кожен ігровий день турніри у форматі прогресивного нокауту. А вишенькою на торті будуть Головні події у кожній дисципліні із гарантіями до 1 000 000 гривень.

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За призові, кубки та медалі гравці змагатимуться у широкому діапазоні бай-інів – від 25 до 2 000 гривень. За традицією, покеристи розділять додаткові призові в акції "Турніроманія". Найкращі гравці серії боротимуться за бонусні 250 000 гривень. Із системою нарахування очок у лідербордах "Турніроманії", а також із розкладом турнірів можна ознайомитись на сайті PokerMatch.

Ще одна фішка Lockdown Series – лотерея "Щаслива карта". Кожен гравець після вильоту з турніру матиме шанс повернути частину, або весь бай-ін. Активувавши лотерею у розділі "Подарунки" після завершення боротьби в івенті, гравець автоматично бере участь у інтерактиві.