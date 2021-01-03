Ведущий украинский покер-рум PokerMatch не даст покеристам скучать в период январского локдауна. С 8 по 24 января здесь состоится масштабная турнирная серия Lockdown Series, где разыграют 12 миллионов гривен.

За солидный призовой фонд Lockdown Series покеристы сразятся в различных дисциплинах. Кроме Безлимитного Холдема, также пройдут турниры по Китайскому покеру, классической, 5-, 6-карточной и безлимитной омахе. Завершать каждый игровой день серии будут ивенты в формате прогрессивного нокаута. А вишенкой на торте станут Главные события в каждой дисциплине с гарантиями в 1 миллион гривен.

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За призовые, кубки и медали игроки будут соревноваться в широком диапазоне бай-инов – от 25 до 2000 гривен. По традиции, покеристы разделят дополнительные призовые в акции "Турниромания" и лучшие игроки серии сразятся за бонусные 250 тысяч гривен. С системой начисления очков в лидербордах "Турниромании", а также с расписанием турниров можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

Еще одна фишка Lockdown Series – лотерея "Счастливая карта". Каждый игрок после вылета из турнира получит шанс вернуть часть вложений или весь бай-ин. Активировав лотерею в разделе "Подарки" после завершения борьбы в ивенте, игрок автоматически участвует в интерактиве.