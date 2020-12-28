В крупнейшем украинском руме PokerMatch завершилась праздничная серия Cocktail PONT. За 24 игровых дня спортсмены сумели не только разделить призовой фонд в размере 28 341 977 гривен, но и установили несколько потрясающих достижений.

Прежде всего, следует обратить внимание на покерного "Чака Норриса" по имени Стас "shrekpoker91" Галатенко, который доминировал за столами в лучших традициях "Крутого Уокера".

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Стас завоевал 9 чемпионских трофеев, став абсолютным лидером по количеству призовых. В течение серии он положил на свой счет 847 415 гривен и не оставил ни единого шанса завсегдатаям ивентов Омахи и Китайского покера. Более того, shrekpoker91 стал самым титулованным игроком в истории PokerMatch! Он получил чемпионские звания престижных турниров больше 30 раз! Невероятный результат!



Стас "shrekpoker91" Галатенко. Фото: PokerMatch

В целом в почетный список чемпионов вошли 63 игрока, тринадцать из которых выиграли два и больше турниров. Все триумфаторы титульных турниров получат почетные награды – медали и кубки!

Самым массовым ивентом коктейльной серии ожидаемо стал воскресный супертурнир Main Cocktail PKO с призовым фондом 2 338 200 гривен. За его столами сражались 3 238 игроков, которые сделали 4 854 входа! Главный кубок праздничной серии вместе с 241 348 гривнами призовых (62 056 грн КО) покорился спортсмену с ником lawyer1994. Поздравляем!

А знаете, кто забрал главный приз "Cocktail Tурниромании" в размере 100 000 гривен? Опять же shrekpoker91! Кто сможет остановить его? Узнаем в следующих турнирных сериях на PokerMatch!

Смотрите полные результаты Cocktail PONT на официальной странице PokerMatch.

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