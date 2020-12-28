У найбільшому українському румі PokerMatch завершилася святкова серія Cocktail PONT. За 24 ігрові дні спортсмени не тільки зуміли розділити призовий фонд у розмірі 28,341,977 гривень, але і встановили декілька приголомшливих досягнень.

Перш за все, слід звернути увагу на покерного "Чака Норріса" на ім'я Стас "shrekpoker91" Галатенко, який домінував за столами в кращих традиціях "Крутого Уокера".

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Стас завоював 9 чемпіонських трофеїв, ставши абсолютним лідером за кількістю призових. Протягом серії він поклав на свій рахунок 847,415 гривень і не залишив жодного шансу завсідникам івентів Омахи та Китайського покеру. Більше того, shrekpoker91 став найтитулованішим гравцем за всю історію PokerMatch! Він здобував чемпіонські звання престижних турнірів понад 30 разів! Неймовірний результат!

Стас "shrekpoker91" Галатенко. Фото: PokerMatch

Всього ж до почесного списку чемпіонів увійшли 63 гравці, тринадцять з яких виграли два та більше турнірів. Усі тріумфатори титульних турнірів отримають почесні нагороди – медалі та кубки!

Наймасовішим івентом коктейльної серії очікувано став недільний супертурнір Main Cocktail PKO з призовим фондом 2,338,200 гривень. За його столами билися 3,238 гравців, які зробили 4,854 входи! Головний кубок святкової серії разом з 241,348 гривнями призових (62,056 грн КО) підкорився спортсменові з ніком lawyer1994. Вітаємо!

А знаєте, хто забрав головний приз "Cocktail Tурніроманії" в розмірі 100,000 гривень? Знову ж shrekpoker91! Хтось зможе зупинити його? Дізнаємося в наступних турнірних серіях на PokerMatch!

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