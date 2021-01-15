Игроки могут выполнять простые миссии с 16 января и получать солидные призы.

Топовый украинский покер-рум PokerMatch и его амбассадор, самый успешный украинский игрок Евгений Качалов приготовили новые "плюшки" для всех игроков!

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С 16 по 28 января включительно вы можете выполнять простые задания в акции "Семерки Качалова" и получать 50 000 гривен ежедневно! Для того чтобы полакомиться куском от этого "пирога", нужно выполнить семь миссий в течение зачетного периода и заработать 7 777 777 очков в общей сумме. Призовой фонд будет поделен пропорционально на всех игроков, выполнивших условия акции.

Конечно же, Евгений Качалов тоже примет участие в выполнении миссий и продемонстрирует свой скил на совместном стриме с Ольгой Ермольчевой.

Настраивайтесь на волну PokerMatch на Twitch 16 января в 19:00 по Киеву и получайте положительные эмоции вместе с крутыми игроками!

Полный список задач акции вы можете найти на официальном сайте PokerMatch. Небольшой спойлер – они очень простые, а с их выполнением справится даже начинающий покерист.

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!

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