Услід за WSOP та WPT, успішно провести в онлайн-форматі вдалося і ще одну престижну покерну серію – European Poker Tour (EPT).

Загалом в рамках серії відбулися 20 турнірів, а з’ясування чемпіона Головної Події EPT розтягнулося аж на чотири дні. Main Event із солідним бай-іном у 5200 доларів зібрав 924 гравці та 380 реентрі, тож призовий фонд сягнув понад 6,5 млн доларів.

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"У гроші", до слова, пробилися четверо українців: ukrainianfla, Ілля "thienlao21" Коробкін, Lucky_Lalim та Денис SantaZzz Чуфарін. Щоправда, усі покинули турнір із мінімальною виплатою – 11 758 доларів.

За фінальний стіл же потрапили представники дев’яти різних країн. Аби визначити найсильнішого із них знадобилося більш ніж 5 годин. Головним творцем хайлайтів був Девід Ян. Молодий новозеландський професіонал спочатку вибив з турніру кіпріота Андреаса Хрістофору з А-К проти А-А. Незабаром же оформив ще один бед-біт, коли його Q-Q переїхали К-К бразильця Боззано. Після цього фортуна утім перестала посміхатися Яну настільки широко і він покинув турнір на третьому місці з доробком у понад пів мільйона доларів.

Розігрувати титул залишися швед з ніком "WhatIfGod" та один із найуспішніших покеристів сучасності канадець Тімоті Адамс (24 млн доларів кар’єрних виграшів). Усе вирішилося коли обоє суперників потрапили у туза на флопі. Проте у WhatIfGod кікером була 10, а у Адамса – 9. Така мінімальна перевага принесла шведу титул чемпіона Європи та трохи більше мільйона доларів призових. Тімоті Адамсу дісталося "лише" 728 тисяч.