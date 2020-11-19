Вслед за WSOP и WPT, успешно провести в онлайн-формате удалось и еще одну престижную покерную серию – European Poker Tour (EPT).

Всего в рамках серии состоялись 20 турниров, а выяснение чемпиона главного события EPT растянулось аж на четыре дня. Main Event с солидным бай-ином в 5200 долларов собрал 924 игрока и 380 реэнтри, поэтому призовой фонд достиг более 6,5 млн долларов.

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В деньги, к слову, пробились четверо украинцев: ukrainianfla, Илья «thienlao21» Коробкин, Lucky_Lalim и Денис «SantaZzz» Чуфарин. Правда, все покинули турнир с минимальной выплатой – 11 758 долларов.

За финальный стол же попали представители девяти разных стран. Чтобы определить сильнейшего из них, понадобилось более 5 часов. Главным творцом хайлайтов был Дэвид Ян. Молодой новозеландский профессионал сначала выбил из турнира киприота Андреаса Христофору с А-К против А-А, а вскоре оформил еще один бэд-бит, когда его Q-Q переехали К-К бразильца Боззано. После этого фортуна перестала улыбаться Яну столь широко и он покинул турнир на третьем месте с заделом в более чем полмиллиона долларов.

Разыгрывать титул остался швед с ником "WhatIfGod" и один из самых успешных покеристов современности канадец Тимоти Адамс (24 млн долларов карьерных выигрышей). Все решилось когда оба соперника попали в туза на флопе. Однако у WhatIfGod кикером была 10, а у Адамса – 9. Такое минимальное преимущество принесло шведу титул чемпиона Европы и чуть больше миллиона долларов призовых. Тимоти Адамсу досталось "всего" 728 тысяч.