Найуспішніший онлайн-покерист в історії Ніклас Астедт підтвердив свій статус. Він виграв один з головних турнірів тижня.

Змагання Sunday Five Million зібрали 202 входи. Це при тому, що бай-ін коштував аж 25,5 тисяч доларів.

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Звісно, дозволити собі грати на таких лімітах можуть лише багатії та класні покеристи. Тому не дивно, що за фінальним столом зібралася напрочуд крута компанія. Сьоме місце посів канадець Сем Грінвуд (195 тисяч доларів призових), відразу після нього вилетів фін Самі Келопуро (260 тисяч доларів), Жоао Вієра посів четверте місце (482 тисяч доларів), а Джейсон Кун став третім (616 тисяч доларів).

У вирішальному хедз-апі Астедт обіграв американця Шона Деніалса. Той отримав майже 822 тисячі баксів. Ніклас же ж поповнив власний рахунок на 1,1 мільйон "зелених"!

Відзначимо, що швед уже більше двадцяти разів потрапляв у призи головних турнірів серії Sunday Million$, понад половину з цих випадків Астедт завершував за фінальним столом. Ніклас зайвий раз підтвердив свій одного з головних людей онлайн-покеру.