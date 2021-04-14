Самый успешный онлайн-покерист в истории Никлас Астедт подтвердил свой статус. Он выиграл один из главных турниров недели.

Соревнования Sunday Five Million собрали 202 входа. Это при том, что бай-ин стоил аж 25,5 тысяч долларов.

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Конечно, позволить себе играть на таких лимитах могут только богачи и классные покеристы. Поэтому неудивительно, что за финальным столом собралась действительно крутая компания. Седьмое место занял канадец Сэм Гринвуд (195 тысяч долларов призовых), сразу после него вылетел финн Сами Келопуро (260 тысяч долларов), Жоао Виера занял четвертое место (482 тысяч долларов), а Джейсон Кун стал третьим (616 тысяч долларов).

В решающем хедз-апе Астедт обыграл американца Шона Дэниалса. Тот получил почти 822 тысячи баксов. Никлас же пополнил собственный счет на 1,1 миллион "зеленых"!

Отметим, что швед уже более двадцати раз попадал в призы главных турниров серии Sunday Million$, более половины из этих случаев Астедт завершал за финальным столом. Никлас лишний раз подтвердил свой статус одного из главных людей онлайн-покера.