Маловідомий покерист Свен Йоакім Андерсон пережив найкращий день в кар’єрі. Він виграв 1,5 мільйони доларів!

Швед тріумфував у турнірі Super Million$. 156 гравців у сумі зробили більше тисячі входів по 10,3 тисячі баксів. Призовий фонд склав 10 мільйонів "зелених".

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До фінального столу дожило небагато статусних відомих покеристів. Американець Алекс Фоксен посів восьме місце і заробив 250 тисяч доларів, а росіянин Роман Ємельянов вилетів на сьомій сходинці, отримавши 323 тисячі доларів.

Свен Йоакім Андерсон у вирішальний етап боротьби увійшов зі солідною перевагою в стеку. Швед грамотно використав цей привілей. Він діяв агресивно і у фінальному хедз-апі з Юліаном Штуером швед був фаворитом.

В підсумку все завершилося доволі швидко: не без краплі фарту, Андерсон розібрався з австрійцем. В останній роздачі турніру A9 Штуера не встояли проти К2 Андерсон. На рівері впала двійка, подарувавши шведові півтора мільйона доларів!

Для Штуера майже 1,2 мільйона доларів за друге місце — також головне досягнення в житті.