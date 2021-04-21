Малоизвестный покерист Свен Йоаким Андерсон пережил лучший день в карьере. Он выиграл 1,5 миллиона долларов!

Швед торжествовал в турнире Super Million$. 156 игроков в сумме сделали более тысячи входов по 10,3 тысячи долларов, а призовой фонд составил 10 миллионов "зеленых".

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До финального стола дожило немного статусных известных покеристов. Американец Алекс Фоксен занял восьмое место и заработал 250 тысяч долларов, а россиянин Роман Емельянов вылетел на седьмой строчке, получив 323 тысячи долларов.

В решающий этап борьбы Свен Йоаким Андерсон вошел с солидным преимуществом в стеке и грамотно использовал эту привилегию. Он действовал агрессивно и в финальном хедз-апе с Юлианом Штуером был явным фаворитом.

В итоге все завершилось довольно быстро: не без капли везения, Андерсон разобрался с австрийцем. В последней раздаче турнира A9 Штуера не устояли против К2 Андерсона. На ривере упала двойка, подарив шведу полтора миллиона долларов!

Для Штуера почти 1,2 миллиона долларов за второе место — также главное достижение в жизни.