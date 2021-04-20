Таинственный покерист из США вторую неделю подряд буквально разрывает онлайн.

Только за прошедшую неделю Лев "LevMeAlone" Готлиб суммарно заработал больше одного миллиона долларов. При этом, он успешно играет и в Холдем, и в Омаху.

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На этой неделе он начал триумфальное шествие с турнира Bounty Hunters Main Event. Бай-ин в соревнование стоил 5,2 тысячи долларов. Кроме статуса чемпиона американец получил 316 тысяч баксов!

Лев "LevMeAlone" Готлиб уже довольно долгое время придерживается статуса ноунейма. Не заметить успехи американца сложно, но покерное сообщество до сих пор представления не имеет как выглядит новоиспеченная акула онлайна.