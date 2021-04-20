Таємничий покерист зі США другий тиждень поспіль буквально розриває онлайн.

Лише за минулий тиждень Лев "LevMeAlone" Готліб сумарно заробив більше одного мільйона доларів. При цьому, він успішно грає і в Холдем, і в Омаху.

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Цей тиждень він розпочав тріумфом у турнірі Bounty Hunters Main Event. Бай-ін у змагання коштував 5,2 тисячі доларів. Окрім статусу чемпіона американець отримав 316 тисяч баксів!

Лев "LevMeAlone" Готліб семимильними кроками втікає від статусу ноунейма. Не помітити успіхи американця складно, але покерна спільнота й досі уявлення не має як виглядає новоспечена акула онлайну.