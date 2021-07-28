WSOP – головна покерна подія на планеті, куди з’їжджаються гравці з усього світу. Проте цьогоріч географія серії, найімовірніше, буде значно вужчою ніж зазвичай. Днями представники американського уряду заявили, що поки не мають наміру знімати обмеження в’їзду у США для європейців.

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Усе через штам коронавірусу Дельта, який зараз активно шириться світом. У США спостерігають серйозний стрибок зараження COVID-19 і більшість випадків викликані саме штамом Дельта. Отож, ймовірність того, що кордони штатів залишаться закритими для європейців на час проведення WSOP дуже висока.

Світова серія, згадаємо, повинна відбутися із 30 вересня до 23 листопада. Навіть попри відсутність покеристів з Європи WSOP усе одно має всі шанси стати масштабною подією, адже більшість поля серії традиційно складають місцеві гравці. Так із 8 569 учасників Main Event 2019 року 6 110 були американцями.