WSOP – главное покерное событие на планете, куда съезжаются игроки со всего мира. Однако в этом году география серии, скорее всего, будет значительно уже чем обычно. На днях представители американского правительства заявили, что пока не намерены снимать ограничения въезда в США для европейцев.

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Все из-за штамма коронавируса Дельта, который сейчас активно распространяется по миру. В США наблюдается серьезный скачок заражения COVID-19 и большинство случаев вызваны именно штаммом Дельта. Итак, вероятность того, что границы штатов останутся закрытыми для европейцев на время проведения WSOP очень высока.

Мировая серия, вспомним, должна состояться с 30 сентября по 23 ноября. Даже при отсутствии покеристов из Европы WSOP все равно имеет все шансы стать масштабным событием, ведь большую часть поля серии традиционно составляют местные игроки. Так, с 8 569 участников Main Event в 2019 году 6 110 были американцами.