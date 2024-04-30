Головна подія серії Texas Poker Open (що входить до популярного PokerGO Tour) з бай-іном 3 300 доларів зібрала 735 входів і аж 13 з них належать саме Дібу.

До теми "Я даю їм шоу": українська красуня – про відвертий фотосет та покерні успіхи

Шону з перших роздач не пішла гра, тож він у якомусь шаленому темпі взявся робити один реентрі за іншим. Зрештою, Діб догрався до того, що, аби просто повернути усі свої інвестиції, йому потрібно було посісти принаймні восьме місце.

До честі зіркового американця, йому зовсім трохи не вистачило до цієї мети. Зі свого тринадцятого реентрі Діб таки розкрутився і зміг дістатися аж п’ятнадцятої сходинки, за що отримав 27 тисяч призових. Бодай вийти у нуль Шону, відтак, не вдалося, але він хоча б скоротив свої збитки до "лише" 16 тисяч доларів.

У хедз-апі ж турніру зійшлися представник Китаю Рен Лі та британець Даніель Моран. В обох були досить великі стеки, тож, здавалося, що фінальна битва буде тривалою і виснажливою. Утім натомість, вже в першій роздачі опоненти висунули усі свої фішки у центр столу. Пара валетів Рена вистояла проти кишенькових десяток Даніеля та принесла китайцю титул і 400 тисяч доларів призових. Моран отримав 275 тисяч.

Вражаючий успіх "покерного Бреда Пітта"

Зірковий фінський покерист Патрік Антоніус, якого колеги часто називають Бредом Пітом від світу покеру, став чемпіоном турніру суперхайролерів на етапі EPT в Монако. За свій успіх Патрік отримав понад 2 мільйони доларів.