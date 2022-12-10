У списку найкращих драм про покер фільми останніх 50 років. Ці кінострічки передають незабутню атмосферу гри, можуть здивувати депресивністю або, навпаки, додати впевненості покеристам.

Цікаво Після завершення кар'єри гратиму професійно у покер, – Неймар

"Гральний дім" ("House of Games", 1987)

Цей фільм про психіатриню-письменницю Маргарет Форд. Якось до неї на прийом потрапив хлопець-лудоман, який нібито заборгував 25 000 доларів. Він хоче покінчити з життям, але Маргарет зупинила його, пообіцявши допомогти. Їй доводиться йти на гру разом із Майком – саме йому заборгував її клієнт. У того є умова – дівчина має "читати" руки опонентів, повідомляючи про блефи. У підсумку Маргарет і сама стає жертвою афери.

"Подвійна ставка" ("The Music of Chance", 1993)

Джим Неш їздить Америкою на новенькій BMW, активно витрачаючи кошти, які раптово дісталися йому у спадок. Одного разу він зустрічає італійця Джека Поцці. Той заробляє на життя покером, але грошей на дану мить не має. Поцці розкрутив Неша на 10 000 доларів, щоб зіграти проти серйозних багатіїв.

"Кулер" ("The Cooler", 2003)

Атмосферне кіно з цікавими персонажами та гарним акторським складом на чолі з Алеком Болдуїном. Хоч сюжет більше нагадує комедію, автори все є вирішили зняти драму. Берні (Вільям Мейсі) працює у казино. Керівник Шеллі Каплоу (Алек Болдуін) наказує йому йти до столу, за яким гравцеві дуже щастить. Його потрібно "забрати" ауру переможця. Берні втрачає таку здатність, коли закохується в офіціантку Наталі (Марія Белло). Тепер усім поряд із ним починає щастити.

"Цинциннаті Кід" ("The Cincinnati Kid", 1965)

Культовий фільм зі Стівом МакКуїном та Едвардом Робінсоном. Головний герой Кід – найкращий гравець у Новому Орлеані у 5-картковий Стад. До міста приїжджає легендарний Ленсі Говард – найкращий покерист у всьому світі. Увесь фільм – це підготовка до їхньої гри та безпосередньо сам поєдинок. І хоча "Цинциннаті Кід" вийшов на екрани у далекому 1965 році, розкриття персонажів та сюжетну лінію досі можна вважати ідеальними. Крім цього, стрічка чудово передає атмосферу 1930-х років, побут та розваги людей.