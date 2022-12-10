В списке лучших драм о покере фильмы последних 50 лет. Эти киноленты передают незабываемую атмосферу, могут удивить депрессивностью или наоборот добавить уверенности начинающим игрокам.

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"Игорный дом" ("House of Games", 1987)

Этот фильм про психиатра-писательницу Маргарет Форд. Однажды к ней на приём приходит парень-лудоман, который якобы задолжал 25 000 долларов. Он хочет свести счёты с жизнью, но Маргарет останавливает его и обещает помочь. Ей приходится идти на игру вместе с Майком – этому человеку задолжал её клиент. Он ставит условие – девушка должна "читать" руки оппонентов, сообщая о блефах. В итоге Маргарет сама становится жертвой аферы.

"Двойная ставка" ("The Music of Chance", 1993)

Джим Нэш катается по Америке на новенькой BMW и тратит внезапно свалившееся на него наследство. По дороге он встречает итальянца Джека Поции. Тот зарабатывает на жизнь игрой в покер, но денег у него нет. Поцци раскрутил Нэша на деньги, чтобы сесть и сыграть против богачей.

"Кулер" ("The Cooler", 2003)

Атмосферное кино с интересными персонажами и хорошим актерским составом во главе с Алеком Болдуином. Хоть сюжет больше подходит под комедию, но авторы решили снять драму. Берни (Уильям Мэйси) работает в казино: по команде управляющего Шелли Каплоу (Алек Болдуин) он подходит к столу, за которым одному игроку очень сильно везёт. Его задача – забрать ауру победителя. Берни теряет свою способность, когда влюбляется в официантку Натали (Мария Белло). Теперь всем рядом с Берни начинает везти.

"Цинциннати Кид" ("The Cincinnati Kid", 1965)

Культовый фильм со Стивом Маккуином и Эдвардом Робинсоном. Главный герой Кид – лучший игрок в Новом Орлеане в 5-карточный Стад. В город приезжает легендарный Лэнси Говард – лучший игрок в покер вообще. Весь фильм – это подготовка к игре и непосредственно сама игра. И хотя "Цинциннати Кид" вышел на экраны в далеком 1965 году, раскрытие персонажа и сюжетную линию до сих пор легко можно назвать идеальными. Кроме этого, лента великолепно передает атмосферу 1930-х годов, быт и развлечения людей.