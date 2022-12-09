Нападающий сборной Бразилии открыл для себя покер во время Чемпионата мира по футболу в 2014 году, когда учился играть, соревнуясь с другими звёздными любителями. Со временем любовь Неймара к покеру только крепла.

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Татуировки Неймара / Фото PokerNews

В свободное от тренировок время он поднимал уровень своей игры в покере. Бразилец ездил на международные серии, проводил дорогие кэш-игры. В последнее время футболисту даже удавалось конкурировать с настоящими профессионалами в онлайн-сражениях.

Это то, что я люблю делать больше всего. Я чувствую себя очень комфортно в покере. Думаю, что после футбола смогу участвовать в тех событиях, куда не удавалось поехать из-за насыщенного графика, – заявил Неймар.

Страсть бразильского форварда к покеру распространилась и на его личную жизнь. Неймар выбрал забавные имена для своих домашних любимцев. Одну из его собак зовут Покер, у другой кличка – Флеш.

Сегодня Неймара и его сборную ждёт важнейший матч на Чемпионате мира в Катаре. На стадии четвертьфинала бразильцы встретятся с хорватами.