Нападник збірної Бразилії відкрив для себе покер ще під час Чемпіонату світу з футболу 2014 року, коли вчився грати, змагаючись з іншими зірковими любителями. З часом любов Неймара до покеру тільки міцнішала.

До теми Хто з професійних футболістів виграв найбільше грошей у покері

Татуювання Неймара / Фото PokerNews

У вільний від тренувань та матчів час він підіймав свій рівень гри у покері. Бразилець відвідував міжнародні серії, проводив дорогі кеш-ігри. За останній рік футболісту вдавалося навіть конкурувати зі справжніми професіоналами в онлайн-баталіях.

Це те, що я люблю робити найбільше. Я почуваюся дуже комфортно у покері. Думаю, що після футболу зможу брати участь у тих подіях, куди не вдавалося поїхати через насичений графік, – заявив Неймар.

Пристрасть бразильського форварда до покеру поширилася на його особисте життя. Неймар обрав кумедні імена для своїх домашніх улюбленців. Одну з його собак звати Покер, інша має прізвисько Флеш.

Сьогодні Неймара та його збірну чекає надважливий матч на Чемпіонаті світу. У чвертьфіналі бразильці зустрінуть з хорватами.