Професійні футболісти часто гостюють на великих міжнародних покерних серіях. Останній успішний приклад – виграний браслет WSOPE нападником "Вольфсбурга" Максом Крузе. Його результати все ще не дотягують до числа найкращих серед професійних футболістів, де рейтинг топ-5 виглядає таким чином.

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Девід Леві – 4 134 982 долари

Девід Леві / Фото PokerNews

Ізраїльський футболіст Девід Леві виступав за місцевий клуб "Хапоель Рамат Ган Гіватаім", перш ніж його кар'єра завершилася через травму коліна. Після цього перебрався до Лас-Вегаса, де йому повністю вдалося реалізувати себе у покері.

До переїзду Леві мав деякий покерний досвід. Його перші результати з'явилися ще у 1995 році. Загалом Девід має 42 зареєстрованих виграшів, найбільший з яких припав на 2007 рік, коли за 3 місце у WPT Mandalay він отримав 229 540 доларів. Також ізраїльтянин тричі займав треті місця на Світовій серії покеру, заробивши у тих турнірах 857 728 доларів.

Ян Ванг Соренсен – 2 263 518 доларів

Ян Ванг Соренсен / Фото PokerNews

Ще одним професійним футболістом, який легко переніс свої навички за покерні столи, є данець Ян Ванг Соренсен. Він виступав за клуб "Оденсе", та, як і Леві, через травму змушений був розпрощатися з професійною кар'єрою футболіста. Потім Соренсен опанував різні види покеру, досягнувши неймовірних висот.

На початку 2000-х данський футболіст вразив покерний світ своїми результатами на WSOP. У 2002 році він виграв браслет у турнірі з пот-лімітної Омахи, а через 3 роки оформив "дубль", отримавши ще один трофей за перемогу в турнірі з 7-карткового Стаду.

Ян Ванг Соренсен є рекордсменом за кількістю виграних призових в одному турнірі серед усіх професійних футболістів. За перемогу в High Roller Master Classics of Poker він заробив 800 972 долари. Свій останній виграш данець отримав у жовтні цього року на норвезькому чемпіонаті з покеру.

Стів Уоттс – 889 933 долари

Стів Уоттс / Фото PokerNews

Колишній гравець англійського клубу "Лейтон Орієнт" (виступає у другій лізі) регулярно бере участь у великих серіях на кшталт WSOP, EPT або WPT. Найкращий результат Уоттса – 59 місце у Головній події Світової серії покеру-2013, де він отримав 123 597 доларів.

Покерну кар'єру Стів Уоттс розпочав у 2008 році, коли виграв турнір із призовим фондом 9 000 фунтів стерлінгів. З того часу колишній професійний футболіст наближається до позначки у майже 1 000 000 доларів у живих турнірах.

Жерар Піке – 668 155 доларів

Жерар Піке / Фото PokerNews

Жерар Піке, який пішов із футболу минулого місяця, вважався одним із кращих захисників у світі. Зі збірною Іспанії він вигравав Чемпіонат світу та Європи, з "Барселоною" – тричі Ліги чемпіонів та Клубний чемпіонат світу.

У покері більшість успіхів Піке припало на серію EPT у Барселоні. У 2019 році він ледь не став чемпіоном хайролерського турніру, отримавши 392 950 доларів за 2 місце. Тепер, коли іспанець відійшов від футболу, цілком можливо, що скоро він з'являтиметься на різноманітних покерних шоу.

Тоні Каскаріно – 595 809 доларів

Тоні Касакаріно / Фото PokerNews

Тоні Каскаріно – англійський футболіст, який виступав за збірну Ірландії. Грав за такі клуби як "Астон Вілла", "Челсі", "Селтік" та "Марсель". Зі збірною двічі їздив на ЧС у 1990 та 1994 роках.

Наприкінці 2000-х Каскаріно почав штурмувати висоти покеру. Він перемагав на Grosvenor UK Poker Tour, а кульмінацією його покерної кар'єри став 2009 рік, коли він виграв 283 412 доларів у Головній події GUKPT London Main Event.