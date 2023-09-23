Безпрецедентний випадок шахрайства сколихнув покерне ком’юніті. Американець Роб Мерсер, видаючи себе за важкохворого, видурив у небайдужих кругленьку суму, щоб реалізувати свою покерну мрію.

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Шахрай пустив клич у соцмережах – нібито хворіє на рак прямої кишки. Хвороба, зважаючи на стадію, невиліковна, а відтак хоче наостанок зіграти в Головній події WSOP. Охочих реалізувати мрію Мерсера виявилось чимало. Через платформу GoFundMe йому задонатили 40 000 доларів.



Роб Мерсер / Фото nypost.com

До Лас-Вегасу Роб таки поїхав і навіть взяв участь в неофіційному чемпіонаті світу з покеру. Любитель вилетів вже у перший день, а на решту 30 тисяч вирішив знатно гульнути. Зняв в готелі розкішний номер і влаштував вечірку. Така поведінка "важкохворого" привернула увагу інших гравців, які викрили шахрая.

Зрештою Мерсер зізнався, що про рак він збрехав, утім запевнив, що насправді важко хворіє. Грошей, щоправда, не повернув. Збитки натомість довелось компенсовувати платформі, де відбувався збір коштів, адже обурені донатери підняли у соцмережах величезну хвилю хейту. Далі справа за поліцією Лас-Вегаса, куди представник GoFundMe написав заяву за фактом шахрайства.