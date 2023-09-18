Покерні професіонали – залізні люди, доведено Максом Колманом. Американець, який в живих турнірах виграв більше 3,5 мільйонів доларів призових, блискавично повернувся у професію, перенісши важку операцію.

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Над власником двох браслетів WSOP наприкінці липня 11 годин чаклували хірурги, видаляючи доброякісну пухлину мозку. Хвороба – акустична неврома – утворення на оболонці слухового нерва, яка спричиняє погіршення слуху. Операція пройшла успішно, однак пацієнту після цього тривалий час не можна було навантажувати мозок. У випадку Колмена, це головний інструмент, який дозволяє покеристу заробляти на життя. Відтак довелось взяти паузу в роботі.



Макс Колман / Фото PokerGO

Утім, вже через 1,5 місяці реабілітації американець увімкнувся в гру і одразу ж відзначився тріумфом. Колман переміг в онлайн-турнірі за 109 доларів і оформив чотиризначні призові. Для професіонала такого калібру – приз не вражаючий, але Макс довів, насамперед собі, що ніякі труднощі не здатні вибити його з колії.