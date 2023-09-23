Беспрецедентный случай мошенничества потряс покерное коммьюнити. Американец Роб Мерсер, выдавая себя за тяжелобольного, развел неравнодушных на кругленькую сумму, чтобы реализовать свою покерную мечту.

К теме Больничный для слабаков: покерист затянул турнир, едва придя в себя после тяжелой операции

Мошенник пустил зов в соцсетях – якобы болеет раком прямой кишки. Болезнь, учитывая стадию, неизлечима, поэтому хочет напоследок сыграть в Главном событии WSOP. Желающих реализовать мечту Мерсера оказалось немало. На платформе GoFundMe ему задонатили 40 000 долларов.



Роб Мерсер / Фото nypost.com

В Лас-Вегас Роб поехал и даже принял участие в неофициальном чемпионате мира по покеру. Любитель вылетел уже в первый день, а на оставшиеся 30 тысяч решил знатно гульнуть. Снял в отеле роскошный номер и устроил вечеринку. Такое поведение "тяжелобольного" привлекло внимание других игроков, разоблачивших мошенника.

В конце концов Мерсер признался, что о раке он соврал, однако заверил, что на самом деле тяжело болеет. Денег, правда, не вернул. Ущерб пришлось компенсировать платформе, где проходил сбор средств, ведь возмущенные донатеры подняли в соцсетях огромную волну хейта. Дальше дело за полицией Лас-Вегаса, куда представитель GoFundMe написал заявление по факту мошенничества.