Гравці найбільшого українського покер-руму розділять 3 200 000 гривень у 16 титульних турнірах.

Турнірне свято на PokerMatch триває. Серія Cocktail PONT привертає дедалі більше уваги шанувальників покеру. Так, лише за шість днів зі старту коктейльної серії гравці зробили 26 138 входів у титульні івенти й розділили майже 6 000 000 гривень!

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Ком’юніті дізналося імена 21 нового покерного чемпіона, троє з яких спромоглися здобути по два переможні трофеї! Це передусім гроза турнірних столів Стас "shrekpoker91" Галатенко, в одному ряду з яким стоять покеристи з ніками "bezpaniki" і "ayo".

До речі, саме ці гравці лідирують і в акції "Cocktail Турніроманія" з призовим фондом 500 000 гривень, але розклад сил може змінитися будь-якої миті, різниця в набраних очках досить невелика.

Але звернімо увагу на 16 турнірів, переможці яких будуть визначені найближчими днями. Вам обов’язково буде у що зіграти, а загальний призовий фонд турнірів-коктейлів складе як мінімум 3 200 000 гривень!

Любителі й професіонали зможуть показати себе в івентах із Холдему, Омахи та Китайського покеру, а головною подією вихідних без сумніву стануть PKO-турніри з гарантією 500 000 гривень. Зробивши скромний стартовий внесок у 250 гривень, гравці зможуть не тільки битися за солідні призові, але і вписати свої імена в історію українського покеру. А це вже серйозно, хіба не так?

Як і завжди, стрімери PokerMatch будуть вести прямі трансляції з полів покерних битв, а у четвер та п’ятницю на сцені з'являться незрівнянні Ольга "Mangusta" Єрмольчева та Альона "Alohahaloha" Мироненко. Налаштовуйтеся на хвилю PokerMatch у Twitch! Приєднуйтесь до стрімів!

Дивіться повний розклад прийдешніх турнірів на офіційній сторінці PokerMatch і вступайте в гру. Чемпіоном Cocktail PONT може стати будь-який з вас!

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