Игроки крупнейшего украинского покер-рума разделят 3 200 000 гривен в 16 титульных турнирах.

Турнирный праздник на PokerMatch продолжается и серия Cocktail PONT привлекает все больше внимания поклонников покера. Так, всего за шесть дней со старта коктейльной серии игроки сделали 26 138 входов в титульные ивенты и разделили почти 6 000 000 гривен!

Читайте также: "Игра королей": в Украине разыграют 250 000 гривен для поклонников шахмат и покера

Комьюнити узнало имена 21 нового покерного чемпиона, трое из которых смогли добыть по два победных трофея! Это прежде всего гроза турнирных столов Стас "shrekpoker91" Галатенко, в одном ряду с которым стоят покеристы с никами "bezpaniki" и "ayo".

Кстати, именно эти игроки лидируют и в акции "Cocktail Турниромания" с призовым фондом 500 000 гривен, но расклад сил может измениться в любой момент, разница в набранных очках довольно небольшая.

Но обратим внимание на 16 турниров, победители которых будут определены в ближайшие дни. Вам точно будет во что сыграть, а общий призовой фонд турниров-коктейлей составит как минимум 3 200 000 гривен!

Любители и профессионалы смогут показать себя в ивентах по Холдему, Омахе и Китайскому покеру, а главным событием выходных без сомнения станут PKO-турниры с гарантией 500 000 гривен. Сделав скромный стартовый взнос в 250 гривен, игроки смогут не только сражаться за солидные призовые, но и вписать свои имена в историю украинского покера. А это уже серьезно, разве не так?

Как и всегда, стримеры PokerMatch будут вести прямые трансляции с полей покерных сражений, а в четверг и пятницу на сцене появятся несравненные Ольга "Mangusta" Ермольчева и Алена "Alohahaloha" Мироненко. Настраивайтесь на волну PokerMatch в Twitch и присоединяйтесь к стримам!

Смотрите полное расписание грядущих турниров на официальной странице PokerMatch и вступайте в игру. Чемпионом Cocktail PONT может стать любой из вас!

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!

Играйте в покер в любом месте, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!