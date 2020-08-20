Зірковий канадський професіонал став чемпіоном змагання WPT High Roller Turbo.

Бай-ін у турнір коштував 5,2 тисячі доларів. 26 входів гарантували призовий фонд у 130 тисяч доларів.

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Попри те, що аж надто дорогим цей турнір назвати не можна, він все ж зібрав за моніторами цілий список зіркових гравців. Скажімо, до призів так і "не досиділи" білорус Микита Бодяковський та найкраща покеристка сучасності Крістен Бікнел. А от її хлопець Алекс Фоксен до четвірки призерів пробився. Він посів третє місце і поповнив сімейний бюджет на майже 23 тисячі доларів.

У вирішальному хедз-апі Сем Грінвуд переміг Олександра Шевелєва. Росіянин заробив 36,4 тисячі «баксів». Канадець за тріумф отримав 58 тисяч доларів.

Сем вкотре підтвердив свій статус топ-гравця. Він посідає третю сходинку в списку найуспішніших канадських покеристів в історії — 22,5 мільйони доларів призових у живих турнірах. Більше лише в Негреану й Адамса.

Відзначимо, що Грінвуд не лише грає в покер, але й навчає це робити інших. Він розбирає різні цікаві роздачі та вчить приймати правильні рішення.