Звездный канадский профессионал стал чемпионом соревнования WPT High Roller Turbo.

Бай-ин на турнир стоил 5,2 тысячи долларов. 26 входов гарантировали призовой фонд в 130 тысяч долларов.

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Несмотря на то, что слишком дорогим этот турнир назвать нельзя, он все же собрал за мониторами целый список звездных игроков. Скажем, до призов так и "не досидели" белорус Никита Бодяковский и лучшая покеристка современности Кристен Бикнел. А вот ее парень Алекс Фоксен смог в четверку призеров пробился. Он занял третье место и пополнил семейный бюджет на почти 23 тысячи долларов.

В решающем хедз-апе Сэм Гринвуд победил Александра Шевелева. Россиянин заработал 36,4 тысячи "баксов". Канадец за триумф получил 58 тысяч долларов.

Сэм в который раз подтвердил свой статус топ-игрока. Он занимает третье место в списке самых успешных канадских покеристов в истории – 22,5 миллиона долларов призовых в живых турнирах. Больше только у Негреану и Адамса.

Отметим, что Гринвуд не только играет в покер, но и учит это делать других. Он разбирает различные интересные раздачи и учит принимать правильные решения.