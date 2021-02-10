Джастин Бономо – один из самых успешных турнирных игроков в покер. За карьеру он завоевал почти 50 млн долларов призовых, и это второй результат в истории (больше – 56 млн – только у Брина Кенни).

Эти успехи, впрочем, не заставили Джастина расслабиться, он продолжает заниматься любимым делом, и делает это более чем успешно. Именно Бономо стал победителем одного из главных онлайн-турниров недели. Соревнования с бай-ином 10 300 долларов собрали 213 входов, которые сформировали призовой фонд в более чем 2 млн долларов!

Читайте также: Финский игрок оформил покерный хет-трик за один день

Сказать, что финальный стол получился звёздным, – не сказать ничего. Здесь и упомянутый Бономо, и один из лучших онлайн-игроков в истории Никлас Астедт, и успешные хайроллеры Мартиросян и Петранджело, и... телеведущий Роман "RROMASHKA" Емельянов.

Именно последний стал едва ли не главной неожиданностью финалки. Несмотря на незначительный опыт по сравнению с топ-соперниками, Роман показал агрессивную и раскованную игру, которая позволила ему пробиться аж до хедз-апа. В решающей дуэли опыт все же сыграл свою роль и победителем турнира стал Джастин Бономо, который пополнил свой немалый банкролл еще на 430 тысяч долларов. Емельянову же досталось на 100 тысяч меньше.

Бономо, к слову, кроме победы отличился за финалкой еще и джентльменским поведением. Когда у Ника Петранджело исчез интернет, Джастин стал единственным игроком за столом, который умышленно тянул время, чтобы Ник смог восстановить соединение.