Сами Келопуро провел одну из самых плодотворных сессий в своей онлайн-карьере. Финскому регуляру не было равных сразу в трех турнирах, а общая сумма призовых превысила 112 тысяч долларов.

Для начала Келопуро разогрелся в нокаут турнире по Пот-Лимит Омахе, где забрал главный приз – 30 832 доллара (13 968 из них нокаутами). Впоследствии финн подтвердил, что классическая Омаха недаром является его любимой дисциплиной. Он опередил всех соперников в еще одном турнире и добавил чуть более 27 тысяч к собственному банкролу. В этом ивенте, к слову, третье место занял украинец Андрей Новак – 15 210 долларов призовых.

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Наконец, Сами Келопуро продемонстрировал, что и в Холдем играет неплохо. Финн продолжил триумфальное шествие в турнире за 5 250 долларов, довершив хет-трик за 54 866 долларов. В итоге, Келопуро в целом наколотил более 112 тысяч в трех турнирах. Не чужой для финна является и "живая" игра, где сумма его общих призовых уже преодолела отметку в 1,1 миллиона долларов.