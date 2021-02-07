Криптовалюта врывается в столицу развлечений. Владельцы биткоинов смогут легко обменять их на наличные.

Новая валюта решительно входит во все сферы жизни. Игровой бизнес не исключение.

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Компания International Game Technology Plc получила патент, который позволяет устанавливать в казино специальные банкоматы. Они будут быстро конвертировать биткоины в доллары, поэтому счастливые обладатели криптовалюты смогут удобно оплачивать собственную игру и ставки.

В прошлом году Комиссия по азартным играм штата Невада ввела новые правила, которые позволяют игрокам использовать деньги на онлайн-счете для общего использования в казино.

Пока неизвестно, когда именно в игорных заведениях Лас-Вегаса появятся такие банкоматы и как они будут выглядеть. Однако, если американская компания уже получила патент, то внедрения этой технологии следует ожидать уже в скором времени.