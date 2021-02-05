Участники 9 сезона легендарного шоу "High Stakes Poker" не жалеют "патронов". В очередном эпизоде покерной кэш-битвы один из крупнейших банков отправился на бокс лидера "All time money list" Брина Кенни.

Американец, выигравший в живых турнирах 56,4 миллиона долларов, получил приятный бонус к банкроллу, зарубившись с Майклом Швиммером. Последний, с К-5 трефовыми попал в топ-пару на флопе, а Брин Кенни собрал сет четверок. Терн, а на нем вышел туз червей, обошелся каждому из соперников в 52 тысячи долларов. Еще по 71 К Кенни и Швиммер инвестировали в ривер – 5 бубен. Майкл, в итоге, вооружившись двумя парами, проплатил Кенни все до копейки и раздул банк до 597 200 долларов.



Банк при участии Брина Кенни и Майкла Швиммера. Фото: pokernews

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Банк с участием Шона Перри и Жан-Робера Белланди. Фото: pokernews

Еще большая сумма оказалась на середине стола, когда за дело взялись Шон Перри и Жан-Робер Белланде. В 5-бет поте ребята раскачали банк почти до 150 тысяч долларов уже на префлопе. И если игра Перри не вызывала удивления – у него карманные тузы, Белланде откровенно удивил, подписавшись на экшн с мастевыми 10-8. На свою беду Жан-Робер получил топ-пару на флопе и двустороннее стрит-дро на терне. Ривер – спарка семерки – не усилил Белланде, впрочем отступать было уже некуда. Шон Перри получил полный дабл-ап, забрав банк – 637 700 долларов.