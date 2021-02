Успешный бизнесмен и известный поклонник покера с высокими ставками Билл Перкинс недавно отпраздновал свой 52-й день рождения.

Источник: pokeroff

В честь праздника Билл решил не только принимать, но и раздавать подарки. Перкинс пожертвовал 122 тысячи долларов организациям, занимающимся усыновлением и удочерением DePelchin Children's Center и Dave Thomas Foundation.

Так покерист решил привлечь внимание к проблемам сирот и призвал помочь всех, кто имеет такую ​​возможность:

Дети, у которых нет любящего дома – это корень многих социальных проблем, и каждый заслуживает хороших родителей. Если вы согласны с этим, то пожалуйста, подумайте над тем, чтобы сделать пожертвование самостоятельно или хотя бы разобраться в этой проблеме глубже.

Сам Перкинс – отец троих детей, поэтому именно с ними, и несколькими близкими людьми и праздновал свой день рождения. Среди прочих подарков, Биллу достался торт в виде его книги: "Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life". Название можно перевести: "Умереть ни с чем: получи все, что можешь от денег и жизни".



Билл Перкинс на презентации своей книги / фото: Just Zagreb