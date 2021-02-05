Учасники 9 сезону легендарного шоу "High Stakes Poker" не шкодують "набоїв". В черговому епізоді покерної кеш-битви один із найбільших банків відправився на бокс лідера "All time money list" Бріна Кенні.

Джерело: pokernews.com

Американець, який виграв у живих турнірах 56,4 мільйона доларів, отримав приємний бонус до банкролу, зарубавшись із Майклом Швіммером. Останній із К-5 трефовими влучив у топ-пару на флопі. Брін Кенні, натомість, зібрав сет четвірок. Терн, а на ньому вийшов туз чирви, обійшовся кожному із суперників у 52 тисячі доларів. Ще по 71 К Кенні і Швіммер інвестували в рівер – 5 бубни. Майкл, у підсумку, озброївшись двома парами, проплатив Кенні усе до копійки і доклався до банку – 597 200 доларів.



Банк за участі Бріна Кенні та Майкла Швіммера. Фото: pokernews

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Банк за участі Шона Перрі і Жан-Робера Белланде. Фото: pokernews

Ще більша сума опинилась на середині столу, коли до справи взялись Шон Перрі і Жан-Робер Белланде. В 5-бет поті хлопці розкачали банк майже до 150 тисяч доларів уже на префлопі. І якщо гра Перрі не викликала подиву – у нього кишенькові тузи, Белланде відверто здивував, підписавшись на екшн із мастьовими 10-8. На свою біду Жан-Робер отримав топ-пару на флопі і двостороннє стріт-дро на терні. Рівер – спарка сімки – не підсилив Белланде, утім відступати було уже нікуди. Шон Перрі отримав повний дабл-ап, забравши банк – 637 700 доларів.