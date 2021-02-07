Криптовалюта вривається в столицю розваг. Власники біткоїнів зможуть легко обміняти їх на готівку.

Нова валюта рішуче входить у всі сфери життя. Ігровий бізнес не виняток.

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Компанія International Game Technology Plc отримала патент, який дозволяє встановлювати в казино спеціальні банкомати. Вони швидко конвертуватимуть біткоїни на долари, тож щасливі власники криптовалюти зможуть зручно оплачувати власну гру та ставки.

Минулого року Комісія з азартних ігор штату Невада ввела нові правила, які дозволяють гравцям використовувати гроші на онлайн-рахунку для загального використання в казино.

Наразі невідомо, коли саме в гральних закладах Лас-Вегаса з'являться такі банкомати і як саме вони виглядатимуть. Однак, якщо американська компанія вже отримала патент, то впровадження цієї технології слід очікувати вже незабаром.