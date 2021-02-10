Джастін Бономо – один із найуспішніших турнірних гравців у покер. За кар’єру він завоював майже 50 млн доларів призових і це другий результат в історії (більше – 56 млн, лише у Бріна Кенні).

Ці успіхи, утім не змусили Джастіна розслабитися і він продовжує займатися улюбленою справою та робити це більш ніж успішно. Саме Бономо став переможцем одного із головних онлайн-турнірів тижня. Змагання з бай-іном 10 300 доларів зібрали 213 входів, що сформували призовий фонд у понад 2 млн доларів!

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Сказати, що фінальний стіл вийшов зірковим – не скати нічого. Тут і згаданий Бономо, і один з найкращих онлайн-гравців у історії Ніклас Астедт, і успішні хайролери Мартіросян та Петранджело, і … телеведучий Роман "RROMASHKA" Ємельянов.

Саме останній став чи не головною несподіванкою фіналки. Попри незначний досвід у порівнянні із топ-суперниками, Роман показав агресивну та розкуту гру, що дозволила йому пробитися аж до хедз-апу. У вирішальній дуелі досвід все ж зіграв свою роль і переможцем турніру став Джастін Бономо, який поповнив свій і так немалий банкрол на ще 430 тисяч доларів, Ємельянову дісталося на 100 тисяч менше.

Бономо, до слова, окрім перемоги відзначився за фіналкою ще й джентльменською поведінкою. Коли у Ніка Петранджело зник інтернет, Джастін став єдиним гравцем за столом, який зумисне тягнув час, щоб Нік зміг відновити з’єднання.