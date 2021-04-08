Учитывая то, какую популярность приобрел покер в наши дни, звезды этой игры давно стали авторитетами для многих людей.

Поэтому, среди прочего, успешные покеристы взялись за миссию донести обществу важность вакцинации от коронавируса. Одним из первых публично объявил о прохождении этой процедуры легендарный Дойл Брансон, который летом этого года отпразднует уже 88 день рождения.

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Перед началом хедз-ап матча против Даниэля Негреану получил вакцину и владелец 15 браслетов WSOP Фил Хельмут. Не обошел этот процесс и игроков из постсоветского пространства. В частности, фото собственной вакцинации поделился один из самых известных российских игроков, популярный стример Михаил "innerpsy" Шаламов.

Михаил "innerpsy" Шаламов / фото: pokeroff

Популярность вакцинации среди покеристов должна существенно ускорить процесс возвращения крупных живых турниров. Вспомним, организаторы WSOP уже объявили о планах провести серию в Лас-Вегасе осенью. На тот момент, все граждане США, которые будут иметь такое желание, уже получат прививки, поэтому проведение WSOP должно быть максимально безопасным. Иностранцам же вакцина тоже должна существенно упростить попадание на Мировую серию.