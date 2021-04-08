Зважаючи на те, якої популярності набув покер у наші дні, зірки цієї гри давно стали авторитетами для багатьох людей.

Тож, з-поміж іншого, успішні покеристи взялися за місію донести суспільству важливість вакцинації від коронавірусу. Одним з перших публічно оголосив про проходження цієї процедури легендарний Дойл Брансон, який влітку цього року відсвяткує уже 88 день народження.

Читайте також: Фіналіст Головної події WSOP стане за барну стійку

Перед початком хедз-ап матчу проти Даніеля Негреану отримав вакцину і власник 15 браслетів WSOP Філ Хельмут. Не оминув цей процес і гравців із пострадянського простору. Зокрема, фото із власної вакцинації поділився один із найвідоміших російських гравців, популярний стрімер Михайло "innerpsy" Шаламов.



Михайло "innerpsy" Шаламов / фото: pokeroff

Популярність вакцинації серед покеристів повинна суттєво пришвидшити процес повернення великих живих турнірів. Згадаємо, організатори WSOP уже оголосили про плани провести серію у Лас-Вегасі восени. На ту мить, усі громадяни США, які матимуть таке бажання, вже отримають щеплення, відтак проведення WSOP повинно бути максимально безпечним. Іноземцям же вакцина теж повинна суттєво спростити потрапляння на Світову серію.