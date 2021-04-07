В 2011 году Сэм Холден замахнулся на самый престижный покерный титул – британец пробился за финальный стол Главного события Мировой серии покера. Выиграть браслет и 8,7 миллиона долларов Холдену не удалось, но призовых, которые он накопил за карьеру, вполне хватило, чтобы открыть собственное дело.

Насытившись игрой, Сэм Холден попрощался с профессиональным покером и откроет собственный паб в Кентербери. Парень приобрел за 360 тысяч фунтов веганское заведение "Монумент", где планирует разливать настоящий Эль. После ремонта и открытия владелец лично станет за барную стойку и будет обслуживать своих клиентов.

Читайте также: Неймар "предал" футболу после фиаско в матче с Лиллем

Оглядываясь назад, в 2011-й, сегодня Сэм Холден мог себе позволить и мишленовский ресторан. Однако, британец первым покинул финальный стол WSOP Main Event, удовлетворившись выплатой в 782 115 долларов. Вылет Холдена обеспечил пейджамп украинцу Антону Макиевскому, который вылетел на восьмом месте, но уже в статусе долларового миллионера. А вот мировую покерную корону в том году примерил немец Пиус Хайнц.